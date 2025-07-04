Тайсон Ф'юрі назвав дату та місце третього бою з Усиком

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Кадр із відео

Тайсон Ф'юрі офіційно дав зрозуміти, що хоче провести третій бій проти Олександра Усика. Британець виклав короткий, але гучний допис у соцмережах.

"Циганський король" всього в шести словах кинув виклик українцю на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі не забув про дві поразки від Олександра Усика. Британський спортсмен хоче отримати право на третю спробу та реабілітуватися. "18 квітня 2026 року, стадіон Вемблі, трилогія", — написав Тайсон, натякаючи на третю частину протистояння.

Тайсон Ф'юрі вивчає реакцію на свої висловлювання. Кадр із відео

Початок переговорів про бій Усик — Ф'юрі

Таким чином відомий боксер дав старт переговорам про третій поєдинок з українцем, якому раніше двічі програв у 2025 році. Новий бій може стати завершенням історичного протистояння між двома знаковими фігурами суперважкого дивізіону.

Цікаво, що повідомлення Ф'юрі з'явилося незабаром після заяви глави управління з розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Шейха. Він підтвердив, що особисто спілкувався з Ф'юрі, і той пообіцяв повернутися в ринг заради участі в Riyadh Season-2026 та бою з Усиком.

"Циганський король" дав слово, що знову підніметься на ринг. Аль-Шейх заявив: "Ми влаштуємо полювання на кролика", нагадавши прізвисько українця. У словах чиновника явно простежується настрій Саудівської Аравії знову прийняти бій топ-рівня.

Передбачуване місце проведення — стадіон "Вемблі" в Лондоні. Ф'юрі, як і раніше, популярний у Британії, а Усик після двох перемог тільки посилив свою легенду. Новий бій обіцяє стати кульмінацією їхньої особистої драми та однією з головних подій боксу 2026 року.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України з футболу викликав інтерес у трьох зарубіжних клубів.

Матч Еліни Світоліної проти Елізе Мертенс на Вімблдоні зможуть побачити українські глядачі — трансляція доступна.

Руслан Ротань у "Поліссі" вибудовує не лише гру, а й ширшу стратегію розвитку команди.

Перед Олександром Шовковським стоїть непростий виклик — у новому сезоні на "Динамо" чекають серйозні випробування.