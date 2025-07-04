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Головна Спорт Третій бій Ф'юрі та Усика вже не за горами — Тайсон підтвердив

Третій бій Ф'юрі та Усика вже не за горами — Тайсон підтвердив

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 12:31
Тайсон Ф'юрі назвав дату та місце третього бою з Усиком
Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Кадр із відео

Тайсон Ф'юрі офіційно дав зрозуміти, що хоче провести третій бій проти Олександра Усика. Британець виклав короткий, але гучний допис у соцмережах.

"Циганський король" всього в шести словах кинув виклик українцю на своїй сторінці в Instagram.

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Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі не забув про дві поразки від Олександра Усика. Британський спортсмен хоче отримати право на третю спробу та реабілітуватися. "18 квітня 2026 року, стадіон Вемблі, трилогія", — написав Тайсон, натякаючи на третю частину протистояння.

Тайсон Фьюри
Тайсон Ф'юрі вивчає реакцію на свої висловлювання. Кадр із відео

Початок переговорів про бій Усик — Ф'юрі

Таким чином відомий боксер дав старт переговорам про третій поєдинок з українцем, якому раніше двічі програв у 2025 році. Новий бій може стати завершенням історичного протистояння між двома знаковими фігурами суперважкого дивізіону.

Цікаво, що повідомлення Ф'юрі з'явилося незабаром після заяви глави управління з розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Шейха. Він підтвердив, що особисто спілкувався з Ф'юрі, і той пообіцяв повернутися в ринг заради участі в Riyadh Season-2026 та бою з Усиком.

"Циганський король" дав слово, що знову підніметься на ринг. Аль-Шейх заявив: "Ми влаштуємо полювання на кролика", нагадавши прізвисько українця. У словах чиновника явно простежується настрій Саудівської Аравії знову прийняти бій топ-рівня.

Передбачуване місце проведення — стадіон "Вемблі" в Лондоні. Ф'юрі, як і раніше, популярний у Британії, а Усик після двох перемог тільки посилив свою легенду. Новий бій обіцяє стати кульмінацією їхньої особистої драми та однією з головних подій боксу 2026 року.

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спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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