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Три игрока МанСити, которые могут перевернуть игру против Реала

13 февраля 2025 19:57
Александр Ильющенков - Редактор
Реал — Манчестер Сити: три звезды Гвардиолы, которые способны обеспечить победу
"Манчестер Сити" против "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble
Александр Ильющенков - Редактор

Ответный матч "Реал" - "Манчестер Сити" станет центральным поединком стыкового раунда Лиги чемпионов. Первая встреча между этими командами оправдала все ожидания.

"Манчестер Сити" в первом поединке с "Реалом" упустил победу на последних минутах, сообщает портал Новини.LIVE.

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Более того, подопечные Гвардиолы не смогли спасти даже ничью, в итоге проиграв со счетом 2:3. Теперь тренеру "Сити" нужно решать, кому довериться в ответном матче.

Игроки, которые способны навязать борьбу "Реалу" и попытаться вырвать проход в следующий раунд, у Гвардиолы есть. Остановимся на его главных "боевых единицах".

Гравець Сіті Ерлінг Голанд
Игрок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Эрлинг Холанд

Норвежец был и остается главной "ударной силой" Гвардиолы. У него бывали в этом сезоне нестабильные периоды, однако даже учитывая их, Холанд уже забил 27 мячей в 34 сыгранных матчах во всех турнирах.

Забил он и "Реалу", при чем сделал это дважды. Но этого для победы не хватило.

Гравець Сіті Кевін Де Брюйне
Игрок "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Кевин Де Брюйне

Лидер полузащиты "горожан". Игрок, которого уже многие фанаты "списывали" из-за возраста, но который продолжает показывать качественную игру. Именно от его работы в центре поля во многом зависит вся работа атаки "Сити".

В этом сезоне он сыграл 26 поединков во всех турнирах, забив три мяча и отдав шесть голевых передач.

Гравець Сіті Йошко Гвардіол
Игрок "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол. Фото: REUTERS/Phil Noble

Йошко Гвардиол

Хорват, который уже давно стал незаменимой частью обороны клуба. При этом, Гвардиол очень эффективен в атаке, что, учитывая стиль игры Гвардиолы, является важной для него деталью.

В этом сезоне он сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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