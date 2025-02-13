Реал — Манчестер Сіті: три зірки Гвардіоли, які здатні забезпечити перемогу

Три гравці Манчестер Сіті, які можуть перевернути гру проти Реала
Матч-відповідь "Реал" — "Манчестер Сіті" стане центральним поєдинком стикового раунду Ліги чемпіонів. Перша зустріч між цими командами виправдала всі очікування.
"Манчестер Сіті" у першому поєдинку з "Реалом" втратив перемогу на останніх хвилинах, повідомляє портал Новини.LIVE.
Більше того, підопічні Гвардіоли не змогли врятувати навіть нічию, у підсумку програвши з рахунком 2:3. Тепер тренеру "Сіті" потрібно вирішувати, кому довіритись у матчі-відповіді.
Гравці, які здатні нав'язати боротьбу "Реалу" та спробувати вирвати прохід до наступного раунду, у Гвардіоли є. Зупинимось на його головних "бойових одиницях".
Ерлінг Голанд
Норвежець був і залишається головною "ударною силою" Гвардіоли. У нього бували цього сезону нестабильні періоди, проте навіть враховуючи їх, Голанд вже забив 27 м'ячів у 34 зіграних матчах у всіх турнірах.
Забив він і "Реалу", при чому зробив це двічі. Але цього для перемоги не вистачило.
Кевін Де Брюйне
Лідер півзахисту "городян". Гравець, якого вже багато фанатів "списували" через вік, але який продовжує показувати якісну гру. Саме від його роботи у центрі поля багато у чому залежить вся робота атаки "Сіті".
Цього сезону він зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах, забивши три м'ячі та віддавши шість гольових передач.
Йошко Гвардіол
Хорват, який вже давно став незамінною частиною оборони клубу. При цьому, Гвардіол дуже ефективний у атаці, що, враховуючи стиль гри Гвардіоли, є важливою для нього деталлю.
Цього сезону він зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів та віддав дві гольові передачі.
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