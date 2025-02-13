Реал — Манчестер Сіті: три зірки Гвардіоли, які здатні забезпечити перемогу

"Манчестер Сіті" проти "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

Матч-відповідь "Реал" — "Манчестер Сіті" стане центральним поєдинком стикового раунду Ліги чемпіонів. Перша зустріч між цими командами виправдала всі очікування.

"Манчестер Сіті" у першому поєдинку з "Реалом" втратив перемогу на останніх хвилинах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Більше того, підопічні Гвардіоли не змогли врятувати навіть нічию, у підсумку програвши з рахунком 2:3. Тепер тренеру "Сіті" потрібно вирішувати, кому довіритись у матчі-відповіді.

Гравці, які здатні нав'язати боротьбу "Реалу" та спробувати вирвати прохід до наступного раунду, у Гвардіоли є. Зупинимось на його головних "бойових одиницях".

Гравець "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Scott Heppell

Ерлінг Голанд

Норвежець був і залишається головною "ударною силою" Гвардіоли. У нього бували цього сезону нестабильні періоди, проте навіть враховуючи їх, Голанд вже забив 27 м'ячів у 34 зіграних матчах у всіх турнірах.

Забив він і "Реалу", при чому зробив це двічі. Але цього для перемоги не вистачило.

Гравець "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Кевін Де Брюйне

Лідер півзахисту "городян". Гравець, якого вже багато фанатів "списували" через вік, але який продовжує показувати якісну гру. Саме від його роботи у центрі поля багато у чому залежить вся робота атаки "Сіті".

Цього сезону він зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах, забивши три м'ячі та віддавши шість гольових передач.

Гравець "Манчестер Сіті" Йошко Гвардіол. Фото: REUTERS/Phil Noble

Йошко Гвардіол

Хорват, який вже давно став незамінною частиною оборони клубу. При цьому, Гвардіол дуже ефективний у атаці, що, враховуючи стиль гри Гвардіоли, є важливою для нього деталлю.

Цього сезону він зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів та віддав дві гольові передачі.

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