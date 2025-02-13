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Три игрока Реала, которые могут остановить Манчестер Сити

13 февраля 2025 22:01
Александр Ильющенков - Редактор
Реал — Манчестер Сити: три звезды Анчелотти, которые способны остановить Гвардиолу
"Манчестер Сити" против "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble
Александр Ильющенков - Редактор

В Мадриде в среду, 19 февраля, состоится ответный матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити". Первый поединок порадовал, как минимум, всех нейтральных фанатов футбола.

"Манчестер Сити" в первом матче драматично проиграл на последних минутах, ведя в счете почти всю игру, сообщает портал Новини.LIVE.

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В конце поединка "Реал" смог дважды отличиться в воротах команды Гвардиолы, установив итоговый счет — 3:2 в пользу испанцев.

Теперь "Манчестер Сити" попытается отыграться, а "Реал" собирается удержать, а возможно даже нарастить собственное преимущество.

У главного тренера мадридцев есть игроки, которые могут выполнить такую цель. Поговорим о самых важных.

Dінісіус Жуніор під час матчу
Винисиус Жуниор во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina

Винисиус Жуниор

Наверное, самый скандальный игрок "Реала", который в то же время является важнейшим звеном атаки мадридцев. В первом поединке фанаты "Манчестер Сити" попытались его потроллить, в ответ бразилец стал лучшим игроком матча.

В этом сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 30 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач.

Джуд Беллінгем
Джуд Беллингем во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina

Джуд Беллингем

Дирижер полузащиты "Реала". Человек, от которого во многом зависит, как "ходит" мяч между всеми командными звеньями.

В этом сезоне сыграл 32 поединка за мадридцев, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

Тібо Куртуа під час матчу
Тибо Куртуа во время матча. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Тибо Куртуа

При всем уважении к Андрею Лунину, именно бельгиец остается номером 1 в клубе. Учитывая то количество травм ("вылетели" почти все основные защитники), именно от Куртуа будет в значительной степени зависеть, справится ли команда Анчелотти с атакой Гвардиолы.

В этом сезоне сыграл за "Реал" 30 матчей, в которых пропустил 33 мяча.

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