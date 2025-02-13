Реал — Манчестер Сіті: три зірки Анчелотті, які здатні зупинити Гвардіолу

"Манчестер Сіті" проти "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

У Мадриді у середу, 19 лютого, відбудеться матч-відповідь "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті". Перший матч порадував, як мінімум, усіх нейтральних фанатів футболу.

"Манчестер Сіті" у першому поєдинку драматично програв на останніх хвилинах, ведучи в рахунку майже всю гру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Наприкінці поєдинку "Реал" зміг двічі відзначитись у воротах команди Гвардіоли, встановивши підсумковий рахунок — 3:2 на користь іспанців.

Тепер "Манчестер Сіті" спробує відігратись, а "Реал" збирається втримати, а можливо навіть наростити власну перевагу.

У головного тренера мадридців є гравці, які можуть виконати таку мету. Поговоримо про найважливіших.

Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Вінісіус Жуніор

Напевно, найскандальніший гравець "Реала", який водночас є найважливішою ланкою атаки мадридців. У першому поєдинку фанати "Манчестер Сіті" спробували його потролити, у відповідь бразилець став кращим гравцем матчу.

Цього сезону Вінісіус зіграв за "Реал" 30 матчів, у яких забив 16 м'ячів та віддав 12 гольових передач.

Джуд Беллінгем під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Джуд Беллінгем

Диригент півзахисту "Реала". Людина, від якої багато в чому залежить, як "ходить" м'яч між усіма командними ланками.

Цього сезону зіграв 32 поєдинки за мадридців, у яких забив 11 м'ячів та віддав 10 гольових передач.

Тібо Куртуа під час матчу. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Тібо Куртуа

При всій повазі до Андрія Луніна, саме бельгієць залишається номером 1 в клубі. Враховуючи ту кількість травм ("вилетіли" майже всі основні захисники), саме від Куртуа буде значною мірою залежати, чи впорається команда Анчелотті з атакою Гвардіоли.

Цього сезону зіграв за "Реал" 30 матчів, у яких пропустив 33 м'ячі.

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