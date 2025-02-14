Реал - Манчестер Сити: почему победит клуб Анчелотти

Первый матч "Манчестера Сити" против "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

В среду, 19 февраля, в Мадриде пройдет ответный матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити". Первый поединок подтвердил статус центрального в стыковых матчах Лиги чемпионов.

"Реал" в первом матче вырвал победу над "Манчестер Сити" на последних минутах, сообщает портал Новини.LIVE.

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Команда Гвардиолы вела в счете большую часть поединка, но пропустила два мяча на финише. Благодаря голам Мбаппе, Браима Диаса и Беллингема "Реал" завершил матч победой 3:2.

В ответном поединке "Реал" попытается удержать преимущество и одержать окончательную победу над соперником. Есть причины, почему эта цель вполне реальна.

"Манчестер Сити" против "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

Причина 1. Стабильность

"Реал" остается "Реалом" и одерживает победы там, где, казалось бы, шансов уже нет, в чем все имели возможность убедиться в первом поединке.

"Манчестер Сити", к сожалению для его фанатов, весь сезон проводит как на "американских горках". Команда Гвардиолы потеряла шансы на чемпионство в АПЛ. И продолжает проводить очень тяжелые для себя матчи как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов.

Для победы над "Реалом" нужна стабильность, которой у Гвардиолы до сих пор нет.

Причина 2. Атака против защиты

"Манчестер Сити" имеет серьезные проблемы в защите, которые тянутся еще с осени. Гвардиола попытался решить их приобретением новичков Витора Рейеса и Хусанова, однако пока что "воз и ныне там".

Последний матч Гвардиолы, который прошел без пропущенных мячей, произошел 19 января, то есть почти месяц назад.

Учитывая наличие в атаке "Реала" здоровых Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, это может стать решающим фактором.

Причина 3. Домашний стадион

Это всегда серьезный фактор для "Реала". Например, в этом сезоне в Ла Лиге он одержал девять побед в 11 сыгранных матчах на "Сантьяго Бернабеу". В Лиге чемпионов — три победы в четырех сыгранных матчах.

На фоне этого "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов проиграли в трех из четырех гостевых поединков.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кишоном Дэвисом.

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