Реал — Манчестер Сіті: чому переможе клуб Анчелотті

Перший матч "Манчестера Сіті" проти "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

У середу, 19 лютого, в Мадриді пройде матч-відповідь "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті". Перший поєдинок підтвердив статус центрального у стикових матчах Ліги чемпіонів.

"Реал" у першому матчі вирвав перемогу над "Манчестер Сіті" на останніх хвилинах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Гвардіоли вела в рахунку більшу частину поєдинку, але пропустила два м'ячі на фініші. Завдяки голам Мбаппе, Браіма Діаса та Беллінгема "Реал" завершив матч перемогою 3:2.

У матчі-відповіді "Реал" спробує втримати перевагу та здобути остаточну перемогу над суперником. Є причини, чому ця ціль є цілком реальною.

"Манчестер Сіті" проти "Реала". Фото: REUTERS/Phil Noble

Причина 1. Стабільність

"Реал" залишається "Реалом" і здобуває перемоги там, де, здавалося б, шансів вже немає, у чому всі мали змогу впевнитись в першому поєдинку.

"Манчестер Сіті", на жаль для його фанатів, весь сезон проводить як на "американських гірках". Команда Гвардіоли втратила шанси на чемпіонство в АПЛ. І продовжує проводити дуже важкі для себе матчі як у чемпіонаті Англії, так і у Лізі чемпіонів.

Для перемоги над "Реалом" потрібна стабільність, якої у Гвардіоли досі немає.

Причина 2. Атака проти захисту

"Манчестер Сіті" має серйозні проблеми в захисті, які тягнуться ще з осені. Гвардіола спробував вирішити їх придбання новачків Вітора Реєса та Хусанова, проте поки що "віз і далі там".

Останній матч Гвардіоли, який пройшов без пропущених м'ячів, стався 19 січня, тобто майже місяць тому.

Враховуючи наявність в атаці "Реала" здорових Вінісіуса Жуніора та Кіліана Мбаппе, це може стати вирішальним фактором.

Причина 3. Домашній стадіон

Це завжди серйозний фактор для "Реала". Наприклад, цього сезону у Ла Лізі він здобув дев'ять перемог в 11 зіграних матчах на "Сантьяго Бернабеу". У Лізі чемпіонів - три перемоги у чотирьох зіграних матчах.

На фоні цього "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів програли у трьох з чотирьох гостьових поєдинків.

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