Тактика Реброва и еще 2 причины поражения сборной Украины от Бельгии

Игроки сборной Украины по футболу. Фото: instagram.com/uafukraine

Это было позорно, нелепо, и местами жалко. К сожалению, есть все причины полагать, что это повторится.

Сборная Украины по футболу уступила сборной Бельгии во втором поединке плей-офф Лиги наций и осталась в группе В этого турнира, пишет портал Новини.LIVE.

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Проигрыш был разгромным, бельгийцы забили три безответных мяча. Теперь стоит оценить саму игру команды и причины, которые к этому привели.

Этих причин несколько. Все они, к сожалению, намекают на то, что подобный результат в будущем обязательно повторится.

Сборная Украины против сборной Бельгии. Фото: instagram.com/uafukraine

Причина первая. Тактика Реброва

Это был самый главный провал, что было слишком очевидно. Тактика была трусливой, идеи кроме "отбиваться весь матч" не было.

Ребров выпустил пять защитников и двух опорных полузащитников, оставив впереди только форварда "Динамо" Ваната и полузащитников Гуцуляка ("Полесье") и Судакова ("Шахтер").

Получилось не просто плохо. Получилось никак. После первого пропущенного мяча команда занервничала. Получила второй. И совершенно не понимала, что делать в этой ситуации, после чего уверенно получила третий.

Причина вторая. Отсутствие лидера

Его просто нет. Нет того, кто может взять на себя игру в ответственный момент и "сделать разницу". Рискнуть, и начать самому диктовать условия сопернику на поле.

Это, кстати, тоже вопрос к Реброву. Но факт остается фактом. Александр Зинченко на роль такого лидера не тянет, все остальные — лишь элемент команды, никто из них особо не отличается лидерскими качествами.

И это плохо.

Причина третья. Отсутствие характера

Давайте уже, наконец, признаем. Все слова футболистов сборной Украины о "Мы знаем, для кого играем", о ВСУ и их поддержке — лишь слова.

Эта сборная Украины не умеет держать удар. И она слишком часто начинает рассыпаться перед проблемами. Это, в частности, было заметно по матчам в группе Лиги наций, это наглядно показали чехи и албанцы.

Игроки сборной Украины во время матча с Бельгией. Фото: instagram.com/uafukraine

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