Тактика Реброва та ще 2 причини поразки збірної України від Бельгії

Гравці збірної України з футболу. Фото: instagram.com/uafukraine

Це було ганебно, безглуздо, та місцями жалюгідно. На жаль, є всі причини вважати, що це повториться.

Збірна України з футболу поступилась збірній Бельгії у другому поєдинку плей-оф Ліги націй та залишилась у групі В цього турніру, пише портал Новини.LIVE.

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Програш був розгромним, бельгійці забили три м'ячі без відповіді. Тепер варто оцінити саму гру команди та причини, які до цього призвели.

Цих причин є декілька. Всі вони, на жаль, натякають на те, що подібний результат у майбутньому обов'язково повториться.

Збірна України проти збірної Бельгії. Фото: instagram.com/uafukraine

Причина перша. Тактика Реброва

Це був найголовніший провал, що було надто очевидно. Тактика була боягузливою, ідеї окрім "відбиватись весь матч" не було.

Ребров випустив п'ять захисників та двох опорних півзахисників, залишивши попереду лише форварда "Динамо" Ваната та півзахисників Гуцуляка ("Полісся") та Судакова ("Шахтар").

Вийшло не просто погано. Вийшло ніяк. Після першого пропущеного м'яча команда занервувала. Отримала другий. І зовсім не розуміла, що робити у цій ситуації, після чого впевнено отримала третій.

Причина друга. Відсутність лідера

Його просто немає. Немає того, хто може взяти на себе гру у відповідальний момент і "зробити різницю". Ризикнути, і почати самому диктувати умови супернику на полі.

Це, до речі, теж питання до Реброва. Але факт залишається фактом. Олександр Зінченко на роль такого лідера не тягне, всі інші — лише елемент команди, ніхто з них особливо не відрізняється лідерськими якостями.

І це погано.

Причина третя. Відсутність характеру

Давайте вже, нарешті, визнаємо. Всі слова футболістів збірної України про "Ми знаємо, для кого граємо", про ЗСУ та їхню підтримку — лише слова.

Ця збірна України не вміє тримати удар. І вона занадто часто починає розсипатись перед проблемами. Це, зокрема, було помітно по матчах у групі Ліги націй, це наочно показали чехи та албанці.

Гравці збірної України під час матчу з Бельгією. Фото: instagram.com/uafukraine

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