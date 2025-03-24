Циганик назвав три помилки Реброва у матчі Україна – Бельгія

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У стикових матчах Ліги націй збірна України поступилася Бельгії. У першій грі підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 3:1, але в Генку вони програли 0:3.

Український журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу висловився про поразку України в другому матчі.

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У Реброва були три помилки

За словами Циганика, Ребров у матчі в Генку допустив три серйозні помилки.

Першою помилкою Реброва стало рішення зіграти в п’ять захисників. Циганик вважає, що команда більш звикла грати в чотири оборонці й ця тактика погано позначилась на ігрових якостях основного захисника Іллі Забарного, який майже ніколи не грав у такій схемі і погано під неї підлаштовується.

Другою причиною поразки України стали заміни Георгія Судакова та Владислава Ваната на Віктора Циганкова і Артема Довбика у другому таймі.

Судаков непогано відігравав у захисті і змішував бельгійців боятись його загострень. Ванат, хоча й був малопомітним, але за рахунок своєї швидкості завжди був небезпечним для оборонців суперника. Повільний Довбик був для них дуже зручним.

Третьою помилкою Реброва стало рішення не викликати на матч опорного півзахисника "Динамо" Володимира Бражка. Цей футболіст міг би більше допомогти Калюжному в другій грі за рахунок свого досвіду в матчах за національну команду.

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