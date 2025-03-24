Цыганык назвал три ошибки Реброва в матче Украина — Бельгия

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В стыковых матчах Лиги наций сборная Украины уступила Бельгии. В первой игре подопечные Сергея Реброва победили со счетом 3:1, но в Генке они проиграли 0:3.

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала высказался о поражении Украины во втором матче.

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У Реброва были три ошибки

По словам Цыганыка, Ребров в матче в Генке допустил три серьезные ошибки.

Первой ошибкой Реброва стало решение сыграть в пять защитников. Цыганык считает, что команда более привыкла играть в четыре защитника и эта тактика плохо сказалась на игровых качествах основного защитника Ильи Забарного. Тот почти никогда не играл в такой схеме и плохо под нее подстраивается.

Второй причиной поражения Украины стали замены Георгия Судакова и Владислава Ваната на Виктора Цыганкова и Артема Довбика во втором тайме.

Судаков неплохо играл в защите и заставлял бельгийцев бояться его обострений. Ванат, хотя и был малозаметным, но за счет своей скорости всегда был опасным для защитников соперника. Медленный Довбик был для них очень удобен.

Третьей ошибкой Реброва стало решение не вызвать на матч опорного полузащитника "Динамо" Владимира Бражко. Этот футболист мог бы больше помочь Калюжному во второй игре за счет своего опыта в матчах за национальную команду.

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