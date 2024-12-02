Кто заменит в Шахтере Марино Пушича, если его уволят — три кандидата

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" находится на определенном перепутье. С одной стороны, серьезной катастрофы с результатами у "горняков" нет, с другой же эти же результаты сейчас вряд ли соответствуют амбициям клуба.

В чемпионате Украины "Шахтер" идет только на третьей позиции, отставая от киевского "Динамо" и "Александрии" на шесть очков, пишет портал Новини.LIVE.

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Прямо сейчас об отставке Пушича речь не идет, хотя некоторые слухи периодически ходят, в конце концов и сам тренер иногда эти слухи усиливает. Но нынешняя ситуация все же побуждает к поиску "плана Б" — тех кандидатов, которые в случае чего могут заменить Пушича и улучшить результаты дончан.

Вот три вполне реальных варианта.

Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Руслан Ротань ("Александрия")

Мы писали о Руслане Петровиче как о возможном кандидате и на пост наставника киевского "Динамо", и это вполне логично.

Успехи Ротаня в этом сезоне не могут остаться незамеченными, в первую очередь, украинскими грандами.

Его "Александрия" с самого начала сезона показывает интересный футбол и идет в лидерах чемпионата Украины, она уже заставила замолчать многих скептиков, считавших "вспышку" этой команды кратковременной.

Как видим на сегодня, они были неправы.

Дарио Срна во время тренировки. Фото: shakhtar.com

Дарио Срна ("Шахтер")

Очевидный вариант, который, наверное, должен быть первым, но. Хорват продолжает концентрироваться на административной работе, правда периодически намекая на желание попробовать себя в тренерстве.

В конце концов, он уже это делал, временно управляя донецким клубом после увольнения Ван Леувена в октябре прошлого года.

Потому, конечно, никто не может исключать, что легенда "Шахтера" скоро вернется в тренерство. Ну и первым вариантом, очевидно, будет именно донецкий клуб, где Срна имеет огромное влияние.

Рон Янс. Фото: Pro Shots

Рон Янс ("Утрехт")

А это попытка подумать нестандартно, как собственно и думали руководители "Шахтера", приглашая руководить командой ассистента главного тренера "Фейенорда" Марино Пушича.

"Утрехт" — это сенсация нынешнего чемпионата Нидерландов. Скромный клуб из одноименного города идет на третьей позиции, отставая от второй, лигочемпионовской только на одно очко.

Команда Янса только в прошлом туре дома проиграла ПСВ, что было в целом ожидаемо. А вообще за 10 последних матчей во всех турнирах одержала восемь побед.

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