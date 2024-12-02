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Три заміни для Пушича — хто зробить "Шахтар" знову великим

2 грудня 2024 19:49
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Хто замінить у Шахтарі Маріно Пушича, якщо його звільнять — три кандидати
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: shakhtar.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Донецький "Шахтар" знаходиться на певному роздоріжжі. З однієї сторони, серйозної катастрофи з результатами у "гірників" немає, з іншої ж ці самі результати зараз навряд чи відповідають амбіціям клубу. 

У чемпіонаті України "Шахтар" наразі йде лише на третій позиції, маючи відставання від київського "Динамо" та "Олександрії" у шість очок, пише портал Новини.LIVE.

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Прямо зараз про відставку Пушича не йдеться, хоча певні чутки періодично ходять, зрештою і сам тренер інколи ці чутки підсилює. Але нинішня ситуація все ж спонукає для пошуку "плану Б" — тих кандидатів, які у разі чого можуть замінити Пушича і покращити результати донеччан. 

Ось три цілком реальні варіанти. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань під час матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Руслан Ротань ("Олександрія")

Ми писали про Руслана Петровича як про можливого кандидата і на пост наставника київського "Динамо", і це цілком логічно. 

Успіхи Ротаня цього сезону не можуть бути непоміченими, в першу чергу, українськими грандами.

Його "Олександрія" з самого початку сезону показує цікавий футбол та йде в лідерах чемпіонату України, вона вже змусила замовчати багатьох скептиків, які вважали "спалах" цієї команди короткочасним. 

Як бачимо, станом на сьогодні, вони були неправі. 

Даріо Срна
Даріо Срна під час тренування. Фото: shakhtar.com

Даріо Срна ("Шахтар")

Очевидний варіант, який, напевно, мав би бути першим, але. Хорват продовжує концентруватись на адміністративній роботі, правда періодично натякаючи на бажання спробувати себе у тренерстві. 

Зрештою, він уже це робив, тимчасово керуючи донецьким клубом після звільнення Ван Леувена у жовтні минулого року. 

Тому, звісно ж, ніхто не може виключати, що легенда "Шахтаря" скоро повернеться до тренерства. Ну і першим варіантом, очевидно, буде саме донецький клуб, де Срна має величезний вплив. 

Рон Янс
Рон Янс. Фото: Pro Shots 

Рон Янс ("Утрехт")

А це спроба подумати нестандартно, як, власне, і думали очільники "Шахтаря", запрошуючи керувати командою асистента головного тренера "Феєнорда" Маріно Пушича. 

"Утрехт" — це сенсація нинішнього чемпіонату Нідерландів. Скромний клуб з однойменного міста йде на третій позиції, відстаючи від другої, лігочемпіонівської лише на одне очко. 

Команда Янса лише в минулому турі вдома програла ПСВ, що було, в цілому, очікувано. А взагалі за 10 останніх матчів у всіх турнірах здобула вісім перемог. 

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" змінив трансферну ціну на свого українського легіонера Олександра Зінченка. 

Колишній захисник київського "Динамо" планує відновити свою професійну кар'єру. 

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футбол ФК Шахтар Даріо Срна Руслан Ротань Маріно Пушич

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