Хто замінить у Шахтарі Маріно Пушича, якщо його звільнять — три кандидати

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: shakhtar.com

Донецький "Шахтар" знаходиться на певному роздоріжжі. З однієї сторони, серйозної катастрофи з результатами у "гірників" немає, з іншої ж ці самі результати зараз навряд чи відповідають амбіціям клубу.

У чемпіонаті України "Шахтар" наразі йде лише на третій позиції, маючи відставання від київського "Динамо" та "Олександрії" у шість очок, пише портал Новини.LIVE.

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Прямо зараз про відставку Пушича не йдеться, хоча певні чутки періодично ходять, зрештою і сам тренер інколи ці чутки підсилює. Але нинішня ситуація все ж спонукає для пошуку "плану Б" — тих кандидатів, які у разі чого можуть замінити Пушича і покращити результати донеччан.

Ось три цілком реальні варіанти.

Руслан Ротань під час матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Руслан Ротань ("Олександрія")

Ми писали про Руслана Петровича як про можливого кандидата і на пост наставника київського "Динамо", і це цілком логічно.

Успіхи Ротаня цього сезону не можуть бути непоміченими, в першу чергу, українськими грандами.

Його "Олександрія" з самого початку сезону показує цікавий футбол та йде в лідерах чемпіонату України, вона вже змусила замовчати багатьох скептиків, які вважали "спалах" цієї команди короткочасним.

Як бачимо, станом на сьогодні, вони були неправі.

Даріо Срна під час тренування. Фото: shakhtar.com

Даріо Срна ("Шахтар")

Очевидний варіант, який, напевно, мав би бути першим, але. Хорват продовжує концентруватись на адміністративній роботі, правда періодично натякаючи на бажання спробувати себе у тренерстві.

Зрештою, він уже це робив, тимчасово керуючи донецьким клубом після звільнення Ван Леувена у жовтні минулого року.

Тому, звісно ж, ніхто не може виключати, що легенда "Шахтаря" скоро повернеться до тренерства. Ну і першим варіантом, очевидно, буде саме донецький клуб, де Срна має величезний вплив.

Рон Янс. Фото: Pro Shots

Рон Янс ("Утрехт")

А це спроба подумати нестандартно, як, власне, і думали очільники "Шахтаря", запрошуючи керувати командою асистента головного тренера "Феєнорда" Маріно Пушича.

"Утрехт" — це сенсація нинішнього чемпіонату Нідерландів. Скромний клуб з однойменного міста йде на третій позиції, відстаючи від другої, лігочемпіонівської лише на одне очко.

Команда Янса лише в минулому турі вдома програла ПСВ, що було, в цілому, очікувано. А взагалі за 10 останніх матчів у всіх турнірах здобула вісім перемог.

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