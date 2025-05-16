Буяльский и Попов проигнорировали коридор уважения после финала Кубка Украины

Трое футболистов Динамо отличились неуважением к Шахтеру
В рамках финала Кубка Украины "Шахтер" обыграл киевское "Динамо". В основное время игра завершилась ничьей 1:1, а в серии пенальти все завершилось.
Во время награждения игроки "Шахтера" в качестве победителей сделали для киевлян коридор уважения, сообщил портал Новини.LIVE.
Кто плохо повел себя после матча
Обычно футболисты, которые не прошли коридором уважения, делают это, чтобы показать свое неуважение сопернику.
В составе "Динамо" не прошли коридор "горняков" и сразу сняли серебряные медали капитан Виталий Буяльский и центральные защитники Кристиан Биловар и Денис Попов.
Благодаря победе в Кубке Украины "Шахтер" получил путевку в Лигу Европы, хотя финишировал лишь третьим в чемпионате. "Александрия", независимо от итогов сезона, выступит в Лиге конференций.
Напомним, португалец Криштиану Роналду может сменить клуб.
Владелец "Динамо" Игорь Суркис думает о замене Александра Шовковского.
Наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров планирует вызвать в команду Артема Бондаренко.
Чемпион Олимпиады-2024 в Париже продал медаль — какая у него причина.
Читайте Новини.LIVE!