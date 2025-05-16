Буяльский и Попов проигнорировали коридор уважения после финала Кубка Украины

Футболисты "Шахтера" с Кубком Украины. Фото: "Шахтер"

В рамках финала Кубка Украины "Шахтер" обыграл киевское "Динамо". В основное время игра завершилась ничьей 1:1, а в серии пенальти все завершилось.

Во время награждения игроки "Шахтера" в качестве победителей сделали для киевлян коридор уважения, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обычно футболисты, которые не прошли коридором уважения, делают это, чтобы показать свое неуважение сопернику.

В составе "Динамо" не прошли коридор "горняков" и сразу сняли серебряные медали капитан Виталий Буяльский и центральные защитники Кристиан Биловар и Денис Попов.

Благодаря победе в Кубке Украины "Шахтер" получил путевку в Лигу Европы, хотя финишировал лишь третьим в чемпионате. "Александрия", независимо от итогов сезона, выступит в Лиге конференций.

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