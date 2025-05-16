Буяльський і Попов проігнорували коридор поваги після фіналу Кубка України

Футболісти "Шахтаря" з Кубком України. Фото: "Шахтар"

В рамках фіналу Кубка України "Шахтар" обіграв київське "Динамо". В основний час гра завершилась нічиєю 1:1, а все завершилось в серії пенальті.

Під час нагородження гравці "Шахтаря" в якості переможців зробили для киян коридор поваги, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазвичай футболісти, яки не пройшли коридором поваги, робляь це, щоб показати свою неповагу супернику.

У складі "Динамо" не пройшли коридор "гірників" та відразу зняли срібні медалі капітан Віталій Буяльський та центральні захисники Крістіан Біловар і Денис Попов.

Завдяки перемозі в Кубку України "Шахтар" здобув путівку до Ліги Європи, хоча фінішував лише третім у чемпіонаті. "Олександрія", незалежно від підсумків сезону, виступить у Лізі конференцій.

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