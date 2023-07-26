"Трубин будет одним из лучших в мире": Италия ждет украинского голкипера

Анатолий Трубин на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Миланский "Интер" и донецкий "Шахтер" продолжают переговоры по переходу Анатолия Трубина. Бывший директор департамента селекции "горняков" Жозе Боту не сомневается в перспективах украинца в Серии А.

Боту рассказал, почему Трубин добьется успеха в Италии, сообщает "Террикон".

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Жозе Боту отметил талант Анатолия Трубина сразу после того, как начал работать в "Шахтере". В то время основной состав "горняков" тренировал Луиш Каштру, а в стартовом составе донецкой команды играл Андрей Пятов.

Перспективы Трубина в Италии

Боту не сомневался в том, что со временем Трубин вытеснит Пятова из основного состава "Шахтера". Эксперт разглядел в молодом вратаре задатки будущей звезды. Трубин выделялся за счет таланта, характера, профессионализма и желания работать над ошибками.

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Потенциал Анатолия позволил ему быстро занять место в воротах "Шахтера". И теперь Трубин готов к переезду в зарубежный чемпионат. Боту считает, что украинский голкипер сможет сходу заменить Андре Онана, которого "Интер" продал в "Манчестер Юнайтед".

За последние годы у Трубина появился опыт выступлений не только в украинской Премьер-лиге, но и в еврокубках. Молодой голкипер занял место в воротах сборной Украины. По мнению Бота, Трубин стоит тех денег, которые за него просит "Шахтер".

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