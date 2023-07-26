"Трубін буде одним із найкращих у світі": Італія чекає українського голкіпера

Анатолій Трубін на полі. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Міланський "Інтер" та донецький "Шахтар" продовжують переговори щодо переходу Анатолія Трубіна. Колишній директор департаменту селекції "гірників" Жозе Боту не має сумнівів у перспективах українця в Серії А.

Боту розповів, чому Трубін досягне успіху в Італії, повідомляє "Террикон".

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Жозе Боту відзначив талант Анатолія Трубіна одразу після того, як почав працювати у "Шахтарі". На той час основний склад "гірників" тренував Луїш Каштру, а у стартовому складі донецької команди грав Андрій П'ятов.

Перспективи Трубіна в Італії

Боту не сумнівався в тому, що згодом Трубін витіснить Пятова з основного складу "Шахтаря". Експерт розглянув у молодому воротарі завдатки майбутньої зірки. Трубін виділявся внаслідок таланту, характеру, професіоналізму та бажання працювати над помилками.

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Потенціал Анатолія дозволив йому швидко зайняти місце у воротах "Шахтаря". І тепер Трубін готовий до переїзду до зарубіжного чемпіонату. Боту вважає, що український голкіпер зможе відразу замінити Андре Онана, якого "Інтер" продав у "Манчестер Юнайтед".

За останні роки у Трубіна з'явився досвід виступів не лише в українській Прем'єр-лізі, а й у єврокубках. Молодий голкіпер посів місце у воротах збірної України. На думку Бота, Трубін коштує тих грошей, які за нього просить "Шахтар".

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