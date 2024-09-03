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Трубин честно признался, как себя чувствует после травмы

3 сентября 2024 15:16
Валерий Ковалевич - Редактор
Трубин рассказал о самочувствии после травмы и тренировках в Праге
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Валерий Ковалевич - Редактор

Вратарь португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, как настраивается на матчи Лиги Наций. Футболист мечтает забыть о неудачном выступлении на Евро-2024. 

Трубин уже восстановился после недавней травмы, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что Трубин сказал о своем состоянии 

Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин пропустил матч чемпионата Португалии из-за травмы. Однако молодой футболисты работал на тренировке сборной Украины в общей группе. Он заверил, что несмотря на легкий дискомфорт, чувствует себя хорошо. 

Трубин заверил, что сборная Украины проведет качественную подготовку к поединкам Лиги Наций. Этот турнир способен помочь победителям квалифицироваться на Кубок Мира-2026. 

"После Евро у нас были отрицательные воспоминания, но впереди новый турнир. Я приехал сюда в очень хорошем настроении, я очень ждал этого собрания и встречи со всеми", — рассказал Трубин.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Анатолий Трубин

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