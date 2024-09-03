Трубин рассказал о самочувствии после травмы и тренировках в Праге

Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Вратарь португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, как настраивается на матчи Лиги Наций. Футболист мечтает забыть о неудачном выступлении на Евро-2024.

Трубин уже восстановился после недавней травмы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что Трубин сказал о своем состоянии

Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин пропустил матч чемпионата Португалии из-за травмы. Однако молодой футболисты работал на тренировке сборной Украины в общей группе. Он заверил, что несмотря на легкий дискомфорт, чувствует себя хорошо.

Трубин заверил, что сборная Украины проведет качественную подготовку к поединкам Лиги Наций. Этот турнир способен помочь победителям квалифицироваться на Кубок Мира-2026.

"После Евро у нас были отрицательные воспоминания, но впереди новый турнир. Я приехал сюда в очень хорошем настроении, я очень ждал этого собрания и встречи со всеми", — рассказал Трубин.

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