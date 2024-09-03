Трубін розповів про самопочуття після травми та про тренування в Празі

Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Воротар португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін розповів, як налаштовується на матчі Ліги Націй. Футболіст мріє забути про невдалий виступ на Євро-2024.

Трубін вже відновився після нещодавньої травми, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Анатолій Трубін у збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Що Трубін сказав про свій стан

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін пропустив матч чемпіонату Португалії через травму. Проте молодий футболісти працював на тренуванні збірної України у загальній групі. Він запевнив, що попри легкий дискомфорт, почувається добре.

Трубін запевнив, що збірна України проведе якісну підготовку до поєдинків Ліги Націй. Цей турнір здатний допомогти переможцям кваліфікуватись на Кубок Світу-2026.

"Після Євро у нас були негативні спогади, але попереду новий турнір. Я приїхав сюди в дуже хорошому настрої, я дуже чекав на ці збори й зустрічі з усіма", — розповів Трубін.

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