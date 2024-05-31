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Трубин хочет сыграть на Олимпиаде-2024 — голкипер сделал заявление

31 мая 2024 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин хочет сыграть на Олимпиаде-2024 — голкипер сделал заявление
Анатолий Трубин на базе "Бенфики". Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о конкуренции с Андреем Луниным за позицию основного вратаря национальной команды. Футболист назвал свою главную цель на ближайшее лето. 

Трубин мечтает сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

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Украинский вратарь Анатолий Трубин провел удачный сезон в "Бенфике". "Орлы" не сумели завоевать чемпионский титул, но голкипер стал одним из лидеров команды. Он сыграл 48 матчей во всех турнирах, пропустил 47 голов и в 17 поединках сохранял ворота в неприкосновенности. 

Конкуренция с Луниным 

Голкипер "Бенфики" заверил, что поддержит любое решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Однако Трубин не боится конкуренции с основным вратарем мадридского "Реала". 

Пока не известно, кто станет основным голкипером "сине-желтых" на Евро-2024. Лунин заболел, из-за чего пропустит финал Лиги чемпионов. Но до матчей континентального первенства он может вернуться на поле. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Мечта сыграть на Олимпиаде-2024 

Анатолий Трубин не скрывает желания отправиться в Париж. Он отметил, что возможность принять участие в матчах Олимпиады может появиться только раз в жизни. Голкипер готов присоединиться к команде Руслана Ротаня и ждет разрешение руководства "Бенфики". Не известно, получит ли его украинский вратарь. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Забарный назвал игроков "Динамо", которыми интересуются в АПЛ.

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