Трубін хоче зіграти на Олімпіаді-2024 — голкіпер зробив заяву

Анатолій Трубін на базі "Бенфіки". Фото: скриншот YouTube

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін розповів про конкуренцію з Андрієм Луніним за позицію основного воротаря національної команди. Футболіст назвав свою головну мету на найближче літо.

Трубін мріє зіграти на Олімпіаді-2024 у Парижі, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Український воротар Анатолій Трубін провів вдалий сезон у складі "Бенфіки". "Орли" не зуміли здобути чемпіонський титул, але голкіпер став одним із лідерів команди. Він зіграв 48 матчів у всіх турнірах, пропустив 47 голів та у 17 поєдинках зберігав свої ворота недоторканими.

Конкуренція із Луніним

Голкіпер "Бенфіки" запевнив, що підтримає будь-яке рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва. Проте Трубін не боїться конкуренції з основним воротарем мадридського "Реала".

Проте наразі невідомо, хто стане основним голкіпером "синьо-жовтих" на Євро-2024. Лунін захворів, через що пропустить фінал Ліги чемпіонів. Але до матчів континентальної першості він може повернутись на поле.

Анатолій Трубін під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Мрія зіграти на Олімпіаді-2024

Анатолій Трубін не приховує бажання вирушити до Парижа. Він зазначив, що можливість взяти участь у матчах Олімпіади може з'явитися лише раз у житті. Голкіпер готовий приєднатися до команди Руслана Ротаня й очікує на дозвіл керівництва "Бенфіки". Не відомо, чи отримає його український воротар.

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