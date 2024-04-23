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Трубин почти вывел Бенфику в Лигу чемпионов — команда одержала важную победу

23 апреля 2024 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин почти вывел Бенфику в Лигу чемпионов — команда одержала важную победу
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Бенфика" одержала сложную победу в матче чемпионата Португалии. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин пропустил один гол и несколько раз спас свои ворота. 

"Бенфика" почти выполнила задачу выйти в Лигу чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" на выездной матч 30-го тура чемпионата Португалии против "Фаренсе". Гости первыми открыли счет в поединке, но быстро пропустили ответный гол — игрок "Фаренсе" заставил Трубина капитулировать благодаря мощному и точному удару. 

Однако "Бенфике" удалось вырвать победу со счетом 3:1. Команда Рогера Шмидта остается на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Спортинга" на семь баллов. 

Как сыграл Трубин 

Вратарь сборной Украины получил среднюю оценку за этот поединок. Портал WhoScored оценил игру Трубина в 6,7 балла. Героем матча стал Александер Ба, который сделал две результативные передачи — 8,7. 

Анатолий Трубин
Игроки "Бенфики" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

В этом матче украинец 36 раз коснулся мяча, отдал 24 точные передачи из 26 (92%). Анатолий один раз перехватил мяч после навеса от соперника, один раз спас свои ворота, один раз нарушил правило и выиграл одно единоборство.

Бенфика
Оценки за матч "Фаренсе" — "Бенфика". Фото: скриншот WhoScored

"Бенфика" сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула. Для выхода в Лигу чемпионов "орлам" необходимо набрать два очка в четырех турах. 

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Анатолий Трубин

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