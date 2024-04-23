Трубин почти вывел Бенфику в Лигу чемпионов — команда одержала важную победу
"Бенфика" одержала сложную победу в матче чемпионата Португалии. Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин пропустил один гол и несколько раз спас свои ворота.
"Бенфика" почти выполнила задачу выйти в Лигу чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE.
Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" на выездной матч 30-го тура чемпионата Португалии против "Фаренсе". Гости первыми открыли счет в поединке, но быстро пропустили ответный гол — игрок "Фаренсе" заставил Трубина капитулировать благодаря мощному и точному удару.
Однако "Бенфике" удалось вырвать победу со счетом 3:1. Команда Рогера Шмидта остается на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Спортинга" на семь баллов.
Как сыграл Трубин
Вратарь сборной Украины получил среднюю оценку за этот поединок. Портал WhoScored оценил игру Трубина в 6,7 балла. Героем матча стал Александер Ба, который сделал две результативные передачи — 8,7.
В этом матче украинец 36 раз коснулся мяча, отдал 24 точные передачи из 26 (92%). Анатолий один раз перехватил мяч после навеса от соперника, один раз спас свои ворота, один раз нарушил правило и выиграл одно единоборство.
"Бенфика" сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула. Для выхода в Лигу чемпионов "орлам" необходимо набрать два очка в четырех турах.
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