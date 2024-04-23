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Трубін майже вивів Бенфіку до Ліги чемпіонів — команда здобула важливу перемогу

23 квітня 2024 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін майже вивів Бенфіку до Ліги чемпіонів — команда здобула важливу перемогу
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Бенфіка" здобула складну перемогу у матчі чемпіонату Португалії. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін пропустив один гол та декілька разів врятував свої ворота.

"Бенфіка" майже виконала завдання вийти до Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" на виїзний матч 30 туру чемпіонату Португалії проти "Фаренсе". Гості першими відкрили рахунок у поєдинку, але швидко пропустили гол у відповідь — гравець "Фаренсе" змусив Трубіна капітулювати завдяки потужному і точному удару.

Проте "Бенфіці" вдалося вирвати перемогу з рахунком 3:1. Команда Рогера Шмідта залишається на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Спортінга" на сім балів.

Як зіграв Трубін

Воротар збірної України отримав середню оцінку за цей поєдинок. Портал WhoScored оцінив гру Трубіна у 6,7 бала. Героєм матчу став Александер Ба, який зробив дві результативні передачі — 8,7.

Анатолій Трубін
Гравці "Бенфіки" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

У цьому матчі українець 36 разів торкнувся м'яча, віддав 24 точні передачі із 26 (92%). Анатолій один раз перехопив м'яч після навісу від суперника, одного разу врятував свої ворота, одного разу порушив правило та виграв одне єдиноборство.

Бенфіка
Оцінки за матч "Фаренсе" — "Бенфіка". Фото: скриншот WhoScored

"Бенфіка" зберігає шанси на здобуття чемпіонського титулу. Для виходу до Ліги чемпіонів "орлам" необхідно набрати два очки у чотирьох турах.

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спорт
футбол
Португалія
Бенфіка
Анатолій Трубін

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