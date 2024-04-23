Трубін майже вивів Бенфіку до Ліги чемпіонів — команда здобула важливу перемогу
"Бенфіка" здобула складну перемогу у матчі чемпіонату Португалії. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін пропустив один гол та декілька разів врятував свої ворота.
"Бенфіка" майже виконала завдання вийти до Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE.
Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" на виїзний матч 30 туру чемпіонату Португалії проти "Фаренсе". Гості першими відкрили рахунок у поєдинку, але швидко пропустили гол у відповідь — гравець "Фаренсе" змусив Трубіна капітулювати завдяки потужному і точному удару.
Проте "Бенфіці" вдалося вирвати перемогу з рахунком 3:1. Команда Рогера Шмідта залишається на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Спортінга" на сім балів.
Як зіграв Трубін
Воротар збірної України отримав середню оцінку за цей поєдинок. Портал WhoScored оцінив гру Трубіна у 6,7 бала. Героєм матчу став Александер Ба, який зробив дві результативні передачі — 8,7.
У цьому матчі українець 36 разів торкнувся м'яча, віддав 24 точні передачі із 26 (92%). Анатолій один раз перехопив м'яч після навісу від суперника, одного разу врятував свої ворота, одного разу порушив правило та виграв одне єдиноборство.
"Бенфіка" зберігає шанси на здобуття чемпіонського титулу. Для виходу до Ліги чемпіонів "орлам" необхідно набрати два очки у чотирьох турах.
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