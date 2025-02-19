Трубин назвал причину своих ошибок в матче с Монако

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: Reuters/Manon Cruz

Португальская "Бенфика" с трудом вышла в 1/8 Лиги чемпионов. Подопечные Бруну Лаже пропустили от "Монако" на своем поле три гола.

"Орлы" вышли в следующую стадию еврокубка благодаря результату первого матча, а голкипер команды Анатолий Трубин прокомментировал этот результат на своей странице в Instagram.

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Неделю назад "Бенфика" на выезде обыграла "Монако" со счетом 1:0. Прошлым вечером "орлы" уже в Португалии сыграли с монегасками в результативную ничью 3:3. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин сыграл не надежно, как минимум один гол в ворота "Бенфики" оказался на его совести.

Что сказал Трубин о своей игре

Голкипер сборной Украины прокомментировал свои действия в ответном матче с "Монако". Он признал, что его команда противостояла сложному сопернику, но футболисты "Бенфики" продемонстрировали свой высокий уровень и решили важную задачу.

Анатолий Трубин выбивает мяч от ворот. Фото: Reuters/Manon Cruz

Анатолий Трубин написал, что его игра оказалась далека от идеала. Однако украинский футболист с оптимизмом ждет следующие матчи в Лиге чемпионов. Он настроен на победу и готовится к новому уровню — 1/8 турнира. Трубин рассчитывает получить новые ощущения.

За ответный матч против "Монако" Трубин получил оценку 4,5 от портала WhoScored.

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