Трубін назвав причину своїх помилок у матчі з Монако

Трубін назвав причину своїх помилок у матчі ЛЧ із Монако
Португальська "Бенфіка" насилу вийшла в 1/8 Ліги чемпіонів. Підопічні Бруну Лаже пропустили від "Монако" на своєму полі три голи.
"Орли" вийшли в наступну стадію єврокубка завдяки результату першого матчу, а голкіпер команди Анатолій Трубін прокоментував цей результат на своїй сторінці в Instagram.
Тиждень тому "Бенфіка" на виїзді обіграла "Монако" з рахунком 1:0. Минулого вечора "орли" вже в Португалії зіграли з монегасками в результативну нічию 3:3. Воротар збірної України Анатолій Трубін зіграв не надійно, щонайменше один гол у ворота "Бенфіки" виявився на його совісті.
Що сказав Трубін про свою гру
Голкіпер збірної України прокоментував свої дії в матчі-відповіді з "Монако". Він визнав, що його команда протистояла складному супернику, але футболісти "Бенфіки" продемонстрували свій високий рівень та вирішили важливе завдання.
Анатолій Трубін написав, що його гра виявилася далекою від ідеалу. Однак український футболіст з оптимізмом чекає на наступні матчі в Лізі чемпіонів. Він налаштований на перемогу і готується до нового рівня — 1/8 турніру. Трубін розраховує отримати нові відчуття.
За матч-відповідь проти "Монако" Трубін отримав оцінку 4,5 від порталу WhoScored.
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