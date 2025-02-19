Трубін назвав причину своїх помилок у матчі з Монако

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: Reuters/Manon Cruz

Португальська "Бенфіка" насилу вийшла в 1/8 Ліги чемпіонів. Підопічні Бруну Лаже пропустили від "Монако" на своєму полі три голи.

"Орли" вийшли в наступну стадію єврокубка завдяки результату першого матчу, а голкіпер команди Анатолій Трубін прокоментував цей результат на своїй сторінці в Instagram.

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Тиждень тому "Бенфіка" на виїзді обіграла "Монако" з рахунком 1:0. Минулого вечора "орли" вже в Португалії зіграли з монегасками в результативну нічию 3:3. Воротар збірної України Анатолій Трубін зіграв не надійно, щонайменше один гол у ворота "Бенфіки" виявився на його совісті.

Що сказав Трубін про свою гру

Голкіпер збірної України прокоментував свої дії в матчі-відповіді з "Монако". Він визнав, що його команда протистояла складному супернику, але футболісти "Бенфіки" продемонстрували свій високий рівень та вирішили важливе завдання.

Анатолій Трубін вибиває м'яч від воріт. Фото: Reuters/Manon Cruz

Анатолій Трубін написав, що його гра виявилася далекою від ідеалу. Однак український футболіст з оптимізмом чекає на наступні матчі в Лізі чемпіонів. Він налаштований на перемогу і готується до нового рівня — 1/8 турніру. Трубін розраховує отримати нові відчуття.

За матч-відповідь проти "Монако" Трубін отримав оцінку 4,5 від порталу WhoScored.

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