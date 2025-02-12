Трубин снова не пожал руку Головину перед матчем ЛЧ

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов проходят стыковые матчи. В одном из них "Монако" принимает лиссабонскую "Бенфику".

С первых минут в матче вышел на поле украинский вратарь португальского клуба Анатолій Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед началом матча состоялось традиционное приветствие команд, в ходе которого футболисты жмут руку друг друга.

Трубин не пожал руку Головину. Фото: скриншот

Как ранее в предыдущем раунде, в стыковых матчах Трубин снова не пожал руку российского легионера "Монако" Александра Головина.

Впервые Трубин не пожал руку Головина в ноябре в основном раунде ЛЧ.

В текущем сезоне Трубин в восьми матчах Лиги чемпионов пропустил 12 мячей. Также у него три сухих матча.

В общем за сезон у Трубина 32 сыгранных матча, 31 пропущенный мяч, и 14 сухих игр.

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