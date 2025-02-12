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Трубін не потиснув руку Головіну перед матчем Ліги чемпіонів

12 лютого 2025 22:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Трубін знову не потиснув руку Головіну перед матчем ЛЧ
Анатолій Трубін. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Лізі чемпіонів проходять стикові матчі. В одному з них "Монако" приймає лісабонську "Бенфіку".

З перших хвилин у матчі вийшов на поле український воротар португальського клубу Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перед початком матчу відбулося традиційне привітання команд, під час якого футболісти тиснуть один одному руки.

Анатолій Трубін
Трубін не потиснув руку Головіну. Фото: скриншот

Як і раніше в попередньому раунді, у стикових матчах Трубін знову не потиснув руку російському легіонеру "Монако" Олександру Головіну.

Вперше Трубін не потиснув руку Головіну в листопаді в основному раунді ЛЧ.

У поточному сезоні Трубін у восьми матчах Ліги чемпіонів пропустив 12 м’ячів. Також у нього три "сухі" матчі.

Загалом за сезон Трубін провів 32 матчі, пропустив 31 м’яч і 14 разів залишав ворота "сухими".

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