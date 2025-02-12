Трубін знову не потиснув руку Головіну перед матчем ЛЧ

Трубін не потиснув руку Головіну перед матчем Ліги чемпіонів
У Лізі чемпіонів проходять стикові матчі. В одному з них "Монако" приймає лісабонську "Бенфіку".
З перших хвилин у матчі вийшов на поле український воротар португальського клубу Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.
Трубін знову проігнорував росіянина
Перед початком матчу відбулося традиційне привітання команд, під час якого футболісти тиснуть один одному руки.
Як і раніше в попередньому раунді, у стикових матчах Трубін знову не потиснув руку російському легіонеру "Монако" Олександру Головіну.
Вперше Трубін не потиснув руку Головіну в листопаді в основному раунді ЛЧ.
У поточному сезоні Трубін у восьми матчах Ліги чемпіонів пропустив 12 м’ячів. Також у нього три "сухі" матчі.
Загалом за сезон Трубін провів 32 матчі, пропустив 31 м’яч і 14 разів залишав ворота "сухими".
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