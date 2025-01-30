Бенфика сенсационно обыграла Ювентус в Лиге чемпионов

Анатолий Трубин в игре с "Ювентусом". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов завершился финальный восьмой тур основного раунда. В одном из матчей "Бенфика" в Турине сыграла с "Ювентусом".

В составе гостей с первых минут вышел на поле украинский голкипер Анатолий Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.

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Португальцы активнее начали матч и имели несколько хороших моментов за первые 10 минут. Однако, впервые забили португальцы после того, как пробил Павлидис на 16-й минуте после выхода на ворота хозяев.

Павлидис в подобной ситуации еще имел момент в первом тайме, но не забил.

Второй гол "Бенфика" забила на 81-й минуте. Кекчю получил мяч в штрафной и пробил мимо голкипера.

"Бенфика" завершила основной раунд на 16-м месте в турнирной таблице, а "Ювентус" — на 20-м.

Статистический портал WhoScored поставил Трубину за матч высокую оценку — 7,9.

"Ювентус" — "Бенфика" — 0:2

Голы: Павлидис, 16, Кекчю, 81

"Ювентус": Перин — "Веа", Калулу (Локателли, 16), Гатти, Маккенни — "Тюрам" (Гонсалес, 61), Дуглас Луис — "Консейсан", Мбангула (Копмейнерс, 61), Йилдиз — "Влахович".

"Бенфика": Трубин — Ба, Силва, Отаменди, Араужу (Регу, 90+2) — Флорентину, Эурснес, Кекчю (Ролльгайзер, 90+1) — Ди Мария (Актюркоглу, 71), Павлидис (Амдуни, 84), Шельдеруп (Баррейру, 71).

Предупреждения: Влахович — Ба, Отаменди

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