Бенфіка сенсаційно обіграла Ювентус у Лізі чемпіонів

Анатолій Трубін в грі з "Ювентусом". Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів завершився фінальний восьмий тур основного раунду. В одному з матчів "Бенфіка" в Турині зіграла з "Ювентусі".

У складі гостей з перших хвилин вийшов на поле український голкіпер Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

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Португальці активніше почали матч й мали кілька хороших моментів за перші 10 хвилин матчу. Однако, вперше забили португальці після того, як пробив Павлідіс на 16-й хвилині після виходу на ворота господарів.

Павлідіс в подібній ситуації ще не забив у першому таймі.

Другий м’яч "Бенфіка" забила на 81-й хвилині. Кекчю отримав м’яч в штрафній та пробив повз голкіпера.

"Бенфіка" завершила основний раунд на 16-му місці в турнірній таблиці, а "Ювентус" 20-м.

Статистисний портал WhoScored поставив Трубіну за матч високу оцінку — 7,9.

"Ювентус" — "Бенфіка" — 0:2

Голи: Павлідіс, 16, Кекчю, 81

"Ювентус": Перін — Веа, Калулу (Локателлі, 16), Гатті, Маккенні — Тюрам (Гонсалес, 61), Дуглас Луїс — Консейсан, Мбангула (Копмейнерс, 61), Їлдиз — Влахович.

"Бенфіка": Трубін — Ба, Сілва, Отаменді, Араужу (Регу, 90+2) — Флорентіну, Еурснес, Кекчю (Ролльгайзер, 90+1) — Ді Марія (Актюркоглу, 71), Павлідіс (Амдуні, 84), Шельдеруп (Баррейру, 71).

Попередження: Влахович — Ба, Отаменді

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