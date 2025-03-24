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Трубин объяснил, чего не хватило сборной Украины против Бельгии

24 марта 2025 22:32
Максим Коваленко - Редактор
Трубин объяснил поражение сборной Украины в Лиге наций
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
Максим Коваленко - Редактор

Сборная Украины проиграла сборной Бельгии и осталась в группе В Лиги наций. Игроки и тренеры продолжают комментировать то, что произошло в Генке.

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин в эфире студии "Футбол 2.0" на YouTube прокомментировал поражение от Бельгии.

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Он напомнил об удачном первом матче. И объяснил, что произошло во втором поединке.

Что сказал Трубин

По словам Анатолия Трубина, первый матч был очень удачный, и завершился хорошим результатом для сборной Украины.

"Во второй игре, возможно, просто не хватило сил, к тому же Бельгия начала играть намного лучше", — отметил он.

По мнению Трубина, сборной не хватило агрессии в атакующей фазе.

"Защищаться весь матч очень сложно, особенно против сборных, которые используют даже маленькие шансы", — сказал голкипер национальной команды.

Напомним, в мадридском "Реале" могут избавиться от нынешнего главного тренера в конце сезона.

Артем Милевский объяснил, как зарабатывает деньги после завершения карьеры футболиста.

Основной защитник киевского "Динамо" может покинуть клуб летом и переехать в Турцию.

"Динамо" также может отпустить Николая Шапаренко. Полузащитником интересуются европейские клубы.

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