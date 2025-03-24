Трубін пояснив поразку збірної України в Лізі націй

Голкіпер "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Збірна України програла збірній Бельгії та залишилась у групі В Ліги націй. Гравці та тренери продовжують коментувати те, що сталося у Генку.

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін у ефірі студії "Футбол 2.0" на YouTube прокоментував поразку від Бельгії.

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Що сказав Трубін

За словами Анатолія Трубіна, перший матч був дуже вдалий, і завершився гарним результатом для збірної України.

"У другій грі, можливо, просто забракло сил, до того ж Бельгія почала грати набагато краще", — зазначив він.

На думку Трубіна, збірній не вистачило агресії у атакувальній фазі.

"Захищатися весь матч дуже складно, особливо проти збірних, які використовують навіть маленькі шанси", — сказав голкіпер національної команди.

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