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Трубін пояснив, чого не вистачило збірній Україні проти Бельгії

24 березня 2025 22:32
Максим Коваленко - Редактор
Трубін пояснив поразку збірної України в Лізі націй
Голкіпер "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
Максим Коваленко - Редактор

Збірна України програла збірній Бельгії та залишилась у групі В Ліги націй. Гравці та тренери продовжують коментувати те, що сталося у Генку. 

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін у ефірі студії "Футбол 2.0" на YouTube прокоментував поразку від Бельгії.

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Він нагадав про вдалий перший матч. І пояснив, що сталося у другому поєдинку. 

Що сказав Трубін 

За словами Анатолія Трубіна, перший матч був дуже вдалий, і завершився гарним результатом для збірної України. 

"У другій грі, можливо, просто забракло сил, до того ж Бельгія почала грати набагато краще", — зазначив він.

На думку Трубіна, збірній не вистачило агресії у атакувальній фазі. 

"Захищатися весь матч дуже складно, особливо проти збірних, які використовують навіть маленькі шанси", — сказав голкіпер національної команди. 

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" можуть позбутися нинішнього головного тренера наприкінці сезону. 

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