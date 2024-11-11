Трубин назвал причину победы Бенфики в матче с Порту

Анатолий Трубин празднует победу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин помог своей команде одержать важную победу. "Орлы" обыграли в национальном первенстве своего соперника по борьбе за чемпионский титул.

Трубин прокомментировал победу "Бенфики" на своей странице в Instagram.

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В центральном матче 11 тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" разгромила дома "Порту". Первый тайм соперники отыграли на равных и забили друг другу по одному голу, однако итоговый результат оказался в пользу "орлов". Подопечные Бруну Лаже победили со счетом 4:1.

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Как сыграл Трубин

Украинский голкипер "Бенфики" отразил два из трех ударов в створ своих ворот. Он сделал один перехват, отдал 4 точных передачи на чужую половину поля, совершил 34 касания за матч. Процент точности передач Трубина составил 82%. Анатолий получил от портала WhoScored оценку 6,4 балла за матч.

"Что за ночь! Мы сделали это вместе. Каждый момент в поле, каждый голос на трибунах был важным. Горжусь нашей командой. Продолжим после международной паузы", — написал Трубин после игры.

Эмоции украинского вратаря. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Эта победа позволила "Бенфике" закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. "Орлы" отстают от "Порту" на два балла и от "Спортинга" — на восемь очков.

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