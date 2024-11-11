Трубин назвал причину победы Бенфики в матче с Порту

Трубин объяснил, как Бенфика сумела обыграть Порту
Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин помог своей команде одержать важную победу. "Орлы" обыграли в национальном первенстве своего соперника по борьбе за чемпионский титул.
Трубин прокомментировал победу "Бенфики" на своей странице в Instagram.
В центральном матче 11 тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" разгромила дома "Порту". Первый тайм соперники отыграли на равных и забили друг другу по одному голу, однако итоговый результат оказался в пользу "орлов". Подопечные Бруну Лаже победили со счетом 4:1.
Как сыграл Трубин
Украинский голкипер "Бенфики" отразил два из трех ударов в створ своих ворот. Он сделал один перехват, отдал 4 точных передачи на чужую половину поля, совершил 34 касания за матч. Процент точности передач Трубина составил 82%. Анатолий получил от портала WhoScored оценку 6,4 балла за матч.
"Что за ночь! Мы сделали это вместе. Каждый момент в поле, каждый голос на трибунах был важным. Горжусь нашей командой. Продолжим после международной паузы", — написал Трубин после игры.
Эта победа позволила "Бенфике" закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. "Орлы" отстают от "Порту" на два балла и от "Спортинга" — на восемь очков.
Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может досрочно уйти со своей должности.
В Турции разгорелся скандал из-за интимного видео с участием 61-летнего инспектора ФИФА и 24-летней судьи.
В "Ингульце" произошел конфликт между президентом клуба и некоторыми футболистами команды.
Итальянская "Рома" уволила уже второго тренера меньше, чем за полгода.
Читайте Новини.LIVE!