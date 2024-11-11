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Трубін пояснив, як Бенфіка зуміла обіграти Порту

11 листопада 2024 12:31
Станіслав Костюк - Редактор
Трубін назвав причину перемоги Бенфіки у матчі з Порту
Анатолій Трубін святкує перемогу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін допоміг своїй команді здобути важливу перемогу. "Орли" обіграли у національній першості свого суперника по боротьбі за чемпіонський титул.

Трубін прокоментував перемогу "Бенфіки" на своїй сторінці в Instagram.

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У центральному матчі 11 туру чемпіонату Португалії з футболу "Бенфіка" розгромила вдома "Порту". Перший тайм суперники відіграли на рівних та забили один одному по одному голу, проте підсумковий результат виявився на користь "орлів". Підопічні Бруну Лаже перемогли з рахунком 4:1.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Як зіграв Трубін

Український голкіпер "Бенфіки" відбив два з трьох ударів у площину своїх воріт. Він зробив одне перехоплення, віддав 4 точні передачі на чужу половину поля, здійснив 34 дотики за матч. Відсоток точності передач Трубіна становив 82%. Анатолій отримав від порталу WhoScored оцінку 6,4 бала за матч.

"Що за ніч! Ми зробили це разом. Кожен момент у полі, кожен голос на трибунах був важливим. Пишаюся нашою командою. Продовжимо після міжнародної паузи", — написав Трубін після гри.

Анатолій Трубін
Емоції українського воротаря. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Ця перемога дозволила "Бенфіці" закріпитися на третій сходинці у турнірній таблиці. "Орли" відстають від "Порту" на два бали й від "Спортінга" — на вісім очок.

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футбол Анатолій Трубін Бенфіка Порту спорт

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