Трубин стал ключом к победе над Баварией и оценил свою игру

Анатолий Трубин во время матча. Фото: Reuters/Scott Kinser

"Бенфика" одержала на Клубном чемпионате мира неожиданную победу над "Баварией". Гол португальцев на старте встречи стал единственным и победным.

На фоне изнуряющей жары и высокого темпа игры героем вечера стал украинский вратарь Анатолий Трубин, сообщает DAZN.

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Молодой вратарь не только справился со всеми ударами соперника, но и несколько раз спас команду в ключевые моменты, что принесло ему признание "игрока матча".

Этот результат позволил "Бенфике" выйти на первое место в своей группе и значительно приблизиться к плей-офф, куда сумела пробиться и "Бавария". "Бока Хуниорс" и "Окленд Сити" едут домой.

Анатолий Трубин спасает "Бенфику". Фото: Reuters/Scott Kinser

Что сказал Трубин после матча

По итогам встречи украинец признался, что победа далась нелегко. И дело оказалось не только в игре соперника, действующего чемпиона Германии.

"Это была хорошая игра против отличной команды. Мы полностью выложились, чтобы победить. Погода невероятно жаркая. Мы сделали свою работу и прошли дальше. Но я очень устал и сейчас не чувствую ничего. Хочу только отдохнуть и готовиться к следующей игре", — заявил Трубин.

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