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Головна Спорт Трубін відреагував на похвалу після перемоги над Баварією на КЧС

Трубін відреагував на похвалу після перемоги над Баварією на КЧС

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Дата публікації: 25 червня 2025 10:39
Трубін став ключем до перемоги над Баварією та оцінив свою гру
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: Reuters/Scott Kinser
Ключові моменти Що сказав Трубін після матчу

"Бенфіка" здобула на Клубному чемпіонаті світу несподівану перемогу над "Баварією". Гол португальців на старті зустрічі став єдиним та переможним.

На тлі виснажливої спеки та високого темпу гри героєм вечора став український воротар Анатолій Трубін, повідомляє DAZN.

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Молодий воротар не тільки впорався з усіма ударами суперника, а й кілька разів врятував команду в ключові моменти, що принесло йому визнання "гравця матчу".

Цей результат дозволив "Бенфіці" вийти на перше місце у своїй групі та значно наблизитися до плей-оф, куди зуміла пробитися й "Баварія". "Бока Хуніорс" та "Окленд Сіті" їдуть додому.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін рятує "Бенфіку". Фото: Reuters/Scott Kinser

Що сказав Трубін після матчу

За підсумками зустрічі українець зізнався, що перемога далася нелегко. І справа виявилася не тільки в грі суперника, чинного чемпіона Німеччини.

"Це була хороша гра проти чудової команди. Ми повністю виклалися, щоб перемогти. Погода неймовірно спекотна. Ми зробили свою роботу і пройшли далі. Але я дуже втомився і зараз не відчуваю нічого. Хочу тільки відпочити та готуватися до наступної гри", — заявив Трубін.

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спорт футбол Баварія Бенфіка Анатолій Трубін Клубний чемпіонат світу з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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