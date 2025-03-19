Трубин сделал смелое заявление по поводу сборной Украины — что сказал

Анатолий Трубин на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров еще не определил стартовый состав на первый матч с плей-офф Лиги Наций с Бельгией. Голкипер национальной команды Анатолий Трубин готовится выйти в основном составе.

Трубин поделился впечатлениями от работы в сборной на своей странице в Instagram.

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Футболисты сборной Украины продолжают готовиться к противостоянию с Бельгией. Первый матч состоится 20 марта. Анатолий Трубин надеется выйти на поле в основном составе, так как именно он в последнее время был "номером один" национальной команды.

Анатолий Трубин в полете за мячом. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что Трубин сказал о сборной

В 2025 году молодой голкипер не демонстрировал стабильности на клубном уровне и даже ненадолго попал в запас португальской "Бенфики". Однако он исправил ситуацию и надеется, что на перспективы в сборной Украины это не повлияет.

"Играть за сборную — это как финал большого матча. Эмоции зашкаливают, адреналин в крови, гордость переполняет. Но вместе с этим давление, нагрузка, ожидание. Две стороны одной медали, которые невозможно разделить", — объяснил Трубин.

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