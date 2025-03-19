Трубін зробив сміливу заяву з приводу збірної України — що сказав

Анатолій Трубін на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров ще не визначив стартовий склад на перший матч із плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Голкіпер національної команди Анатолій Трубін готується вийти в основному складі.

Трубін поділився враженнями від роботи у збірній на своїй сторінці в Instagram.

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Футболісти збірної України продовжують готуватися до протистояння з Бельгією. Перший матч відбудеться 20 березня. Анатолій Трубін сподівається вийти на поле в основному складі, оскільки саме він останнім часом був "номером один" національної команди.

Анатолій Трубін у польоті за м'ячем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Що Трубін сказав про збірну

У 2025 році молодий голкіпер не демонстрував стабільності на клубному рівні й навіть ненадовго потрапив у запас португальської "Бенфіки". Однак він виправив ситуацію і сподівається, що на перспективи в збірній України це не вплине.

"Грати за збірну — це як фінал великого матчу. Емоції зашкалюють, адреналін у крові, гордість переповнює. Але разом із цим тиск, навантаження, очікування. Два боки однієї медалі, які неможливо розділити", — пояснив Трубін.

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