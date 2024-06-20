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Трубин сыграет в основе сборной Украины — УЕФА спрогнозировал стартовый состав на матч Евро-2024

20 июня 2024 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин сыграет в основе сборной Украины в матче против Словакии
Анатолий Трубин отбивает удар. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит команду ко второму матчу на чемпионате Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Словакия.

В составе сборной Украины произойдут изменения, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В пятницу, 21 июня, сборная Украины проведет свой второй поединок на чемпионате Европы по футболу. Команда Сергея Реброва сыграет против Словакии, которая в первом туре группового этапа неожиданно победила Бельгию со счетом 1:0. "Сине-желтым" нельзя терять баллы в этом матче.

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский на тренировке. Фото: УАФ

Стартовый состав сборной Украины 

Согласно прогнозу УЕФА, Сергей Ребров изменит основу своей команды на игру против сборной Словакии. Речь о голкипере "сине-желтых". Анатолий Трубин выйдет в основе вместо Андрея Лунина, который пропустил три гола от Румынии. 

Ориентировочный состав сборной Украины

Трубин — Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля — Степаненко (капитан) — Шапаренко, Судаков — Мудрик, Цыганков — Довбик. 

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Анатолий Трубин

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