Трубин сыграет в основе сборной Украины в матче против Словакии

Анатолий Трубин отбивает удар. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит команду ко второму матчу на чемпионате Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Словакия.

В составе сборной Украины произойдут изменения, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В пятницу, 21 июня, сборная Украины проведет свой второй поединок на чемпионате Европы по футболу. Команда Сергея Реброва сыграет против Словакии, которая в первом туре группового этапа неожиданно победила Бельгию со счетом 1:0. "Сине-желтым" нельзя терять баллы в этом матче.

Руслан Малиновский на тренировке. Фото: УАФ

Стартовый состав сборной Украины

Согласно прогнозу УЕФА, Сергей Ребров изменит основу своей команды на игру против сборной Словакии. Речь о голкипере "сине-желтых". Анатолий Трубин выйдет в основе вместо Андрея Лунина, который пропустил три гола от Румынии.

Ориентировочный состав сборной Украины

Трубин — Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля — Степаненко (капитан) — Шапаренко, Судаков — Мудрик, Цыганков — Довбик.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

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