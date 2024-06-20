Трубін зіграє в основі збірної України у матчі проти Словаччини

Анатолій Трубін відбиває удар. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує команду до другого матчу на чемпіонаті Європи з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина.

У складі збірної України відбудуться зміни, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У п'ятницю, 21 червня, збірна України проведе свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва зіграє проти Словаччини, яка у першому турі групового етапу зненацька перемогла Бельгію з рахунком 1:0. "Синьо-жовтим" не можна втрачати бали у цьому матчі.

Руслан Маліновський на тренуванні. Фото: УАФ

Стартовий склад збірної України

За прогнозом УЄФА, Сергій Ребров змінить основу своєї команди на гру проти збірної Словаччини. Йдеться про голкіпера "синьо-жовтих". Анатолій Трубін вийде в основі замість Андрія Луніна, який пропустив три голи від Румунії.

Орієнтовний склад збірної України

Трубін — Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля — Степаненко (капітан) — Шапаренко, Судаков — Мудрик, Циганков — Довбик.

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