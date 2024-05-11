Трубин признался, что очень сильно надеется на победу Шахтера над Динамо

Украинский голкипер Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

В УПЛ 11 мая в рамках 28 тура состоится центральный матч второй половины сезона. "Шахтер" на "Львов Арене" сыграет против киевского "Динамо".

Об предстоящем "классико" высказался бывший голкипер "горняков" Анатолий Трубин. Слова вратаря привел портал "Трибуна".

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По словам Трубина, он очень хочет, чтобы "Шахтер" победил "Динамо", и предсказал счет 2:1.

"Очень хочу, чтобы победил "Шахтер". Думаю, что будет 2:1 в пользу "Шахтера. Буду болеть за них", — сказал голкипер.

При этом Трубин также оценил работу главного тренера "горняков" Марино Пушича. Отметим, что балканский специалист пришел в команду уже после перехода Анатолия в "Бенфику".

"Хороший тренер. Общался с ребятами. Все очень положительно о нем отзываются. Если оценивать его работу по сегодняшний день — все отлично. Хорошо играл в Лиге чемпионов, вышли в Лигу Европы. Да, не прошли "Марсель", но это очень серьезная команда", — добавил Трубин.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. После того матча ушел в отставку главный тренер киевлян Мирча Луческу.

После первого матча в "Динамо" главным тренером стал Александр Шовковский и команда еще не проигрывала.

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