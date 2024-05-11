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Трубін зізнався, що дуже сподівається на перемогу Шахтаря над Динамо

11 травня 2024 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Трубін зізнався, що дуже сподівається на перемогу Шахтаря над Динамо
Український голкіпер Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УПЛ 11 травня у рамках 28 туру відбудеться центральний матч другої половини сезону. "Шахтар" на "Львів Арені" зіграє проти київського "Динамо".

Про майбутнє "класико" висловився колишній голкіпер "гірників" Анатолій Трубін. Слова воротаря навів портал "Трибуна".

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За словами Трубіна, він дуже хоче, щоб "Шахтар" переміг "Динамо" і передбачив рахунок 2:1.

"Дуже хочу, щоб переміг "Шахтар". Думаю, що буде 2:1 на користь "Шахтаря". Вболіватиму за них", — сказав голкіпер.

При цьому Трубін також оцінив роботу головного тренера "гірників" Маріно Пушича. Зазначимо, що балканський фахівець прийшов до команди вже після переходу Анатолія до "Бенфіки".

"Гарний тренер. Спілкувався з хлопцями. Усі дуже позитивно про нього відгукуються. Якщо оцінювати його роботу по сьогоднішній день — все чудово. Добре грав у Лізі чемпіонів, вийшли до Ліги Європи. Так, не пройшли "Марсель", але це дуже серйозна команда", — Додав Трубін.

У першому колі "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0. Після того матчу пішов у відставку головний тренер киян Мірча Луческу.

Після першого матчу у "Динамо" головним тренером став Олександр Шовковський і команда з того моменту ще не програвала.

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"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

футбол
ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Анатолій Трубін

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