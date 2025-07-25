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Главная Спорт Трубина в Манчестер Сити не будет — клуб купил другого вратаря

Трубина в Манчестер Сити не будет — клуб купил другого вратаря

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:30
Манчестер Сити принял важное решение по Трубину
Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" после провального прошлого сезона нуждался в новом вратаре, поскольку опытный бразилец Эдерсон начал часто ошибаться. На его место сватали украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина.

Инсайдер Фабрисио Романо сообщил, что "Манчестер Сити" купил другого футболиста.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Новый голкипер "Манчестер Сити"

По информации источника, английский голкипер Джеймс Траффорд возвращается из "Бернли" в "Манчестер Сити". Клубы достигли соглашения по трансферу 22-летнего вратаря за 40 миллионов фунтов.

Траффорд подпишет контракт с "Манчестер Сити" на пять лет с опцией продления еще на один год.

Джеймс Траффорд
Джеймс Траффорд. Фото: instagram.com/jamestrafford

В сезоне 2024/2025 Траффорд провел за "Бернли" 45 матчей во всех турнирах, из которых 29 сухих игр и пропустив лишь 16 голов, что стало рекордом Чемпионшипа по наименьшему количеству пропущенных мячей за сезон.

Траффорд, воспитанник академии "Манчестер Сити", присоединился к клубу в 12 лет, но не дебютировал за первую команду, выступая на правах аренды за "Аккрингтон" и "Болтон". В 2023 году он перешел в "Бернли" за 17,3 млн евро, где стал ключевым игроком, помог команде вернуться в Премьер-лигу.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

Напомним, Александр Усик не будет драться с Джозефом Паркером за большой гонорар.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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