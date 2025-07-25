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Головна Спорт Трубіна в Манчестер Сіті не буде — клуб купив іншого воротаря

Трубіна в Манчестер Сіті не буде — клуб купив іншого воротаря

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:30
Манчестер Сіті ухвалив важливе рішення щодо Трубіна
Воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: Reuters

"Манчестер Сіті" після провального минулого сезону потребував нового воротаря, оскільки досвідчений бразилець Едерсон почав часто помилятися. На його місце сватали українського голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна.

Інсайдер Фабрісіо Романо повідомив, що "Манчестер Сіті" купив іншого футболіста.

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Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Новий голкіпер "Манчестер Сіті"

За інформацією джерела, англійський голкіпер Джеймс Траффорд повертається з "Бернлі" до "Манчестер Сіті". Клуби досягли угоди щодо трансферу 22-річного воротаря за 40 мільйонів фунтів.

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Траффорд підпише контракт із "Манчестер Сіті" на п’ять років з опцією продовження ще на один рік.

Джеймс Траффорд
Джеймс Траффорд. Фото: instagram.com/jamestrafford

У сезоні 2024/2025 Траффорд провів за "Бернлі" 45 матчів у всіх турнірах, з яких 29 сухих ігор і пропустивши лише 16 голів, що стало рекордом Чемпіоншипу за найменшою кількістю пропущених м’ячів за сезон.

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Траффорд, вихованець академії "Манчестер Сіті", приєднався до клубу в 12 років, але не дебютував за першу команду, виступаючи на правах оренди за "Аккрінгтон" та "Болтон". У 2023 році він перейшов до "Бернлі" за 17,3 млн євро, де став ключовим гравцем, допомігши команді повернутися до Прем’єр-ліги.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 22 млн євро.

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футбол Футбол трансфери Манчестер Сіті Бенфіка Анатолій Трубін
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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