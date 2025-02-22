Трубин пропустит две игры Бенфики после провала в Лиге чемпионов с Монако

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

После провальной игры против "Монако" в стыковых матчах Лиги чемпионов, определенные санкции ждут голкипера Анатолия Трубина. В той игре украинец сыграл ужасно и пропустил три мяча.

Об этом сообщило португальское издание Record.

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По информации от португальских источников, тренерский штаб решил, что Трубин пропустит две следующие игры.

В основном составе на матч чемпионата Португалии против "Боавишты" и на игру Кубка Португалии с "Брагой" выйдет резервный голкипер Самуэл Соареш. Украинец будет на скамейке запасных.

Самуэл Соарэш. Фото: record.pt

Возвращение Трубина произойдет 5 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Трубин в этом сезоне сыграл в 35 матчах, где пропустил 34 гола, и еще 16 игр провел на ноль.

Действующий контракт 23-летнего украинца с "Бенфикой" действует до 30 июня 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

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