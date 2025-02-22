Трубін пропустить дві гри Бенфіки після провалу в Лізі чемпіонів з Монако

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Після провальної гри проти "Монако" в стикових матчах Ліги чемпіонів, певні санкції чекають на голкіпера Анатолія Трубіна. У тій грі українець зіграв жахливо та пропустив три м'ячі.

Про це повідомило португальське видання Record.

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За інформацією від португальських джерел, тренерський штаб вирішив, що Трубін пропустить дві наступні гри.

В основному складі на матч чемпіонату Португалії проти "Боавішти" та на гру Кубка Португалії з "Брагою" вийде резервний голкіпер Самуел Соареш. Українець буде на лаві запасних.

Самуел Соареш. Фото: record.pt

Повернення Трубіна станеться 5 березня у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Трубін цього сезону зіграв у 35 матчах, де пропустив 34 голи, та ще 16 ігор провів на нуль.

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