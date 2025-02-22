Трубін пропустить дві гри Бенфіки після провалу в Лізі чемпіонів з Монако

Трубіна вирішили посадити на лаву запасних Бенфіки
Після провальної гри проти "Монако" в стикових матчах Ліги чемпіонів, певні санкції чекають на голкіпера Анатолія Трубіна. У тій грі українець зіграв жахливо та пропустив три м'ячі.
Про це повідомило португальське видання Record.
Що чекає на Трубіна
За інформацією від португальських джерел, тренерський штаб вирішив, що Трубін пропустить дві наступні гри.
В основному складі на матч чемпіонату Португалії проти "Боавішти" та на гру Кубка Португалії з "Брагою" вийде резервний голкіпер Самуел Соареш. Українець буде на лаві запасних.
Повернення Трубіна станеться 5 березня у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони".
Трубін цього сезону зіграв у 35 матчах, де пропустив 34 голи, та ще 16 ігор провів на нуль.
Чинний контракт 23-річного українця з "Бенфікою" діє до 30 червня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 25 млн євро.
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