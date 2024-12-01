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Это не Коломойский — кто на самом деле платит долги Днепра-1

1 декабря 2024 14:30
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
У Днепра-1 большие долги перед бывшими игроками и персоналом
"Днепр-1" во время матча. Фото: scdnipro1.com.ua
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

"Днепр-1", который часто связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, уже давно самоликвидировался и больше не является участником чемпионата Украины. Но проблемы, связанные с его ликвидацией, остаются.

В программе ТаТоТаке рассказали о текущей ситуации с выплатой задолженности по зарплате бывшим игрокам команды.

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По их данным, ситуация до сих пор не разрешилась, при этом решение финансовых проблем некоторых футболистов уже взяли на себя другие клубы.

Днепр-1
Игроки СК "Днепр-1". Фото: scdnipro1.com.ua

 

Что известно о долгах "Днепра-1"

Клуб вернул задолженность большинству работников. Но не всем.

"Ряд футболистов до сих пор не получили ни копейки, однако некоторые — как, например, Богдан Леднев — написали письма об отсутствии претензий к клубу", — отметили журналисты.

При этом некоторым игрокам клуба выплатили задолженности по зарплате уже их новые клубы. В частности, речь идет о "Карпатах" и частично "Полесье".

Как умирал "Днепр-1"

Многократный полуфиналист Кубка Украины, серебряный призер УПЛ в сезоне 2022/2023, участник еврокубков был расформирован в июле 2024 года.

В самом клубе надеются, что в следующем сезоне вернутся в профессиональные соревнования, правда уже начиная со Второй лиги.

Напомним, отец украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина прокомментировал решение сына не пожимать руку российскому игроку "Монако" Александру Головину.

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спорт футбол долги УПЛ зарплата

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