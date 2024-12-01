У Дніпра-1 великі борги перед колишніми гравцями та персоналом

Це не Коломойський — хто насправді платить борги Дніпра-1
"Дніпро-1", який часто пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, вже давно самоліквідувався і більше не є учасником чемпіонату України. Але проблеми, пов'язані з його ліквідацією, залишаються.
У програмі ТаТоТаке розповіли про поточну ситуацію із виплатою заборгованості по зарплаті колишнім гравцям команди.
За їхніми даними, ситуація досі не вирішилась, при цьому розв'язання фінансових проблем деяких футболістів вже взяли на себе інші клуби.
Що відомо про борги "Дніпра-1"
Клуб повернув заборговані кошти більшості працівникам. Але не всім.
"Низка футболістів досі не отримала жодної копійки, проте дехто — як, наприклад, Богдан Лєднєв — написали листи про відсутність претензій до клубу", — зазначили журналісти.
При цьому, деяким гравцям клубу виплатили зарплатні заборгованості вже їхні нові клуби. Зокрема, мова йде про "Карпати" та частково "Полісся".
Як помирав "Дніпро-1"
Багаторазовий півфіналіст Кубка України, срібний призер УПЛ у сезоні 2022/2023, учасник єврокубків був розформований у липні 2024 року.
У самому клубі сподіваються, що наступного сезону повернуться до професійних змагань, правда вже розпочинаючи з Другої ліги.
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