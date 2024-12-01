У Дніпра-1 великі борги перед колишніми гравцями та персоналом

"Дніпро-1" під час матчу. Фото: scdnipro1.com.ua

"Дніпро-1", який часто пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, вже давно самоліквідувався і більше не є учасником чемпіонату України. Але проблеми, пов'язані з його ліквідацією, залишаються.

У програмі ТаТоТаке розповіли про поточну ситуацію із виплатою заборгованості по зарплаті колишнім гравцям команди.

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За їхніми даними, ситуація досі не вирішилась, при цьому розв'язання фінансових проблем деяких футболістів вже взяли на себе інші клуби.

Гравці СК "Дніпро-1". Фото: scdnipro1.com.ua​​​​​

Що відомо про борги "Дніпра-1"

Клуб повернув заборговані кошти більшості працівникам. Але не всім.

"Низка футболістів досі не отримала жодної копійки, проте дехто — як, наприклад, Богдан Лєднєв — написали листи про відсутність претензій до клубу", — зазначили журналісти.

При цьому, деяким гравцям клубу виплатили зарплатні заборгованості вже їхні нові клуби. Зокрема, мова йде про "Карпати" та частково "Полісся".

Як помирав "Дніпро-1"

Багаторазовий півфіналіст Кубка України, срібний призер УПЛ у сезоні 2022/2023, учасник єврокубків був розформований у липні 2024 року.

У самому клубі сподіваються, що наступного сезону повернуться до професійних змагань, правда вже розпочинаючи з Другої ліги.

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