Реал может заменить Лунина другим украинцем — что известно

Это не Лунин — Реал продлил контракт с украинским голкипером
Талантливый украинский голкипер имеет все шансы построить карьеру в топовом клубе Испании. Там на него, кажется, серьезно рассчитывают.
Мадридский "Реал" продлил контракт с 19-летним украинским вратарем Ильей Волошиным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Волошина считают в клубе одним из самых ярких талантов академии. Пока что он выступает за молодежные команды гранда.
⚪️🇺🇦 Excl: Мадридский "Реал" договорился о продлении контракта 18-летнего ГК Ильи Волошина, новая сделка подписана сегодня.- Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 11 марта 2025 года
Он будет действовать до июня 2029 года, так как "Реал" считает Волошина одним из самых интересных талантов в академии. pic.twitter.com/OdgsPyw9DX
Что известно об Илье Волошине
Илья Волошин перешел в "Реал" зимой 2024 года. СМИ писали, что на него также претендовал мадридский "Атлетико".
Испанские СМИ ранее называли Волошина "новым Луниным" и отмечали, что внешне он похож на известного голкипера Давида Де Хеа.
У Волошина обе рабочие ноги. Он также имеет похожую на Де Хеа антропометрию. Новый контракт украинца с "Реалом" действует до 2029 года.
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