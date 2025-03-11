Реал может заменить Лунина другим украинцем — что известно

Украинский голкипер Илья Волошин. Фото: x.com/FabrizioRomano

Талантливый украинский голкипер имеет все шансы построить карьеру в топовом клубе Испании. Там на него, кажется, серьезно рассчитывают.

Мадридский "Реал" продлил контракт с 19-летним украинским вратарем Ильей Волошиным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Он будет действовать до июня 2029 года, так как "Реал" считает Волошина одним из самых интересных талантов в академии. pic.twitter.com/OdgsPyw9DX - Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 11 марта 2025 года

Что известно об Илье Волошине

Илья Волошин перешел в "Реал" зимой 2024 года. СМИ писали, что на него также претендовал мадридский "Атлетико".

Испанские СМИ ранее называли Волошина "новым Луниным" и отмечали, что внешне он похож на известного голкипера Давида Де Хеа.

У Волошина обе рабочие ноги. Он также имеет похожую на Де Хеа антропометрию. Новый контракт украинца с "Реалом" действует до 2029 года.

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