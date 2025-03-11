Реал може замінити Луніна іншим українцем — що відомо

Український голкіпер Ілля Волошин. Фото: x.com/FabrizioRomano

Талановитий український голкіпер має всі шанси побудувати кар'єру у топовому клубі Іспанії. Там на нього, видається, серйозно розраховують.

Мадридський "Реал" продовжив контракт з 19-річним українським воротарем Іллею Волошиним, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Волошина вважають у клубі одним із найяскравіших талантів академії. Поки що він виступає за молодіжні команди гранда.

⚪️🇺🇦 Excl: Real Madrid have agreed to extend 18 year old GK Ilya Voloshyn’s contract, new deal signed today.



It will be valid until June 2029 as Real Madrid considers Voloshyn as one of the most interesting talents in the academy. pic.twitter.com/OdgsPyw9DX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2025

Що відомо про Іллю Волошина

Ілля Волошин перейшов до "Реала" взимку 2024 року. ЗМІ писали, що на нього також претендував мадридський "Атлетико".

Іспанські ЗМІ раніше називали Волошина "новим Луніним" і зазначали, що зовні він схожий на відомого голкіпера Давида Де Хеа.

У Волошина обидві робочі ноги. Він також має схожу на Де Хеа антропометрію. Новий контракт українця з "Реалом" діє до 2029 року.

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