Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Це не Лунін — Реал продовжив контракт з українським голкіпером arrow

Це не Лунін — Реал продовжив контракт з українським голкіпером

11 березня 2025 17:15
Максим Коваленко - Редактор
Реал може замінити Луніна іншим українцем — що відомо
Український голкіпер Ілля Волошин. Фото: x.com/FabrizioRomano
Максим Коваленко - Редактор

Талановитий український голкіпер має всі шанси побудувати кар'єру у топовому клубі Іспанії. Там на нього, видається, серйозно розраховують.

Мадридський "Реал" продовжив контракт з 19-річним українським воротарем Іллею Волошиним, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Читайте також:

Волошина вважають у клубі одним із найяскравіших талантів академії. Поки що він виступає за молодіжні команди гранда.

Що відомо про Іллю Волошина 

Ілля Волошин перейшов до "Реала" взимку 2024 року. ЗМІ писали, що на нього також претендував мадридський "Атлетико". 

Іспанські ЗМІ раніше називали Волошина "новим Луніним" і зазначали, що зовні він схожий на відомого голкіпера Давида Де Хеа. 

У Волошина обидві робочі ноги. Він також має схожу на Де Хеа антропометрію. Новий контракт українця з "Реалом" діє до 2029 року.

Нагадаємо, досвідчений гравець київського "Динамо" підсилить претендента на місце в Лізі конференцій від України.

Олександр Шовковський може залишити "Динамо", якщо команда не стане чемпіоном УПЛ. 

Важливий гравець киян може залишити команду та переїхати грати за кордон.

Відомий журналіст пояснив, чому справу про допінг Михайла Мудрика могли засекретити. 

спорт футбол Реал Мадрид спортсмени Ілля Волошин
Реклама
Реклама
Реклама