Игорь Цыганык жестко раскритиковал Динамо после поражения

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

В шестом туре основного раунда Лиги Европы "Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" (0:3). После игры украинскую команду раскритиковали журналисты.

Одним из них в эфире своего YouTube-канала стал Игорь Цыганык.

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По словам Цыганыка, матч показал слабость украинских футболистов, которые на фоне европейских игроков выглядели неуклюжими и лишенными техники лесорубами.

Журналист отметил отсутствие идей в атаке и умения работать с мячом, а также раскритиковал подход тренера, который не смог должным образом подготовить команду к игре.

Эдуардо Герреро в матче Лиги Европы. Фото: "Динамо"

Цыганык подчеркнул, что проблема заключается не только в тактических ошибках, но и в отсутствии ответственности у игроков, которым безразлично происходящее на поле.

"Выходить на первый тайм с таким настроением — это плюнуть в лицо болельщикам. Это проблема людей, которые должны их настроить на игру. Мало выпустить семь защитников. Их надо научить обороняться, и как выходить из обороны в атаку для того, чтобы они понимали, что делать на поле. А не просто поставить их, чтобы они отбивались. Мы уже даже не умеем мешать другим играть в футбол — это, что мы раньше очень хорошо делали. Это страшная беда. У нас поколение футболистов, которые не имеют никакой ответственности. Ни перед кем. Им просто безразлично", — сказал Цыганык.

Отметим, что "Динамо" находится на последнем месте в турнирной таблице Лиги Европы и больше не имеет шансов выйти в плей-офф.

Напомним, на матче "Динамо" против "Реал Сосьедада" в Лиге Европы фанаты соперника вывесили флаг так называемой "ДНР".

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